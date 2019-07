Tienes menos vacaciones que un campesino de la edad media

Si estás a punto de irte de vacaciones, tenemos un dato que quizá te sirva para reflexionar durante tus ¿dos semanas? ¿un mes de descanso? En realidad no importa. Te dediques a lo que te dediques nunca vas a tener más vacaciones que el campesino medieval medio.

En países como Estados Unidos o México, lo normal es tener una semana que va aumentando paulatinamente a medida que cumples años en el puesto.

A menudo hacemos bromas comparando nuestros trabajos al de los campesinos medievales que trabajaban de Sol a Sol para el señor feudal, pero lo cierto es que es un mal ejemplo porque los campesinos medievales no solían trabajar más de 150 días al año.

En Business Insider desgranan los datos recogidos por la economista Juliet Shor en un estudio sobre los trabajadores en las épocas previas a la industrialización, y el panorama es bastante sorprendente, indica Gizmodo.

Shor es la autora del libro: The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure. En él explica que, para empezar, un día de trabajo no era un día completo, sino lo que hoy consideramos media jornada.

En las épocas de cosecha se extendía a ocho horas diarias o incluso 12, pero eso era muy pocos días al año.

La comparación se vuelve aún más odiosa si contemplamos el trabajo a lo largo del año. En la Edad Media había muchos días festivos y períodos de descanso que en la actualidad,.

Los campesinos medievales en Inglaterra trabajaban alrededor de dos terceras partes del año. Los otros cuatro meses los dedicaban a descansar.

No tenían mucha suerte porque en el Antiguo Régimen francés que disfrutaban de 58 domingos de descanso, 90 días libres y 38 festivos.

En España los documentos de la época revelan que los días de descanso suponían un total de cinco meses al año.

Resulta irónico que todo lo que hemos avanzado en salud y esperanza de vida, hayamos retrocedido tanto en lo que a tiempo libre y descanso se refiere.