Tiene éxito en OnlyFans luego de romper estereotipos al no depilarse

En OnlyFans es posible encontrar todo tipo de contenido, en el que algunas personas sacan provecho de su figura y otros quienes rompen con lo establecido.

En esta ocasión te traemos la historia de la joven de nombre Candace Cynthia, residente en New Brunswick, Canadá, que se ha vuelto viral y ha ganado mucho dinero desde que dejó de afeitarse en 2018, luego de que le diagnosticaran una afección que la cansa y la hace sentir mucho sueño.

De acuerdo con The Mirror, la historia de Candace de 32 años se ha la sensación en redes sociales tras sacarle provecho a su padecimiento.

Fue diagnosticada con narcolepsia, un trastorno crónico del sueño en que hay una somnolencia extrema y repentinos ataques de sueño, por lo que dejó de afeitarse y hacer otras actividades.

“Cuando me diagnosticaron narcolepsia tuve que descubrir qué funciona para mí y decidir dónde poner mi energía. A menudo estoy cansada y fatigada, por lo que afeitarme todo el cuerpo desperdicia demasiada energía”, dijo la mujer a The Mirror.

La joven comenzó a mostrarse al público sin depilar y a pesar de que al principio sentía nervios de salir mostrando sus piernas, axilas y cuerpo de este modo, tiempo después descubrió que esto era lo que le estaba dando éxito monetario. Gana aproximadamente al mes mil euros; es decir, 21 mil pesos mexicanos.

“Algunos hombres se desaniman por el vello, ya que no están abiertos a él, pero he encontrado que algunos se sienten atraídos, apreciados y aceptados. Vender fotos de mis piernas peludas, axilas es ahora mi principal fuente de ingresos”, expresó la protagonista de esta historia.

También dijo que gracias a este hecho, la confianza en sí misma ha incrementado radicalmente, pues se siente más segura que antes:

“A medida que ha pasado el tiempo, mi confianza ha crecido y me he enamorado de mí misma. Ahora estoy 100 por ciento cómoda en mi propia piel”, expresó.

Por último, la exitosa mujer de OnlyFans ha recomendado que las personas sean respetuosas con quienes toman diferentes acciones, indica Milenio.

“Sólo aconsejo a los demás que sean respetuosos con las personas que toman decisiones diferentes. Afortunadamente, no he tenido ninguna reacción negativa. He notado que las personas se sorprenden cuando me ven, pero está bien tener curiosidad”, finalizó.