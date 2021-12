Tiene espina bífida y demanda al doctor de su mamá por no recetar ácido fólico durante embarazo

Desde hace varios años se ha dado a conocer que tomar ácido fólico antes y durante el embarazo es de gran importancia para que el bebé crezca sano y Evie Toombes está muy convencida de esto ya que asegura que el doctor que atendió a su madre cuando estaba embarazada de ella no le dio las recomendaciones adecuadas y ella ahora tiene espina bífida.

Evie Toombes es una joven de 20 años originaria de Reino Unido que se ha dado a conocer después de que se revelara que demandó al doctor Philips Mitchell, especialista que atendió a su mamá cuando estaba en la dulce espera. Evie asegura que el médico no la aconsejó adecuadamente y no le recetó que tomara ácido fólico antes y durante el embarazo.

Cuando Evie nació fue diagnosticada con lipolielomeningocele, un defecto en el tubo neural de la columna lo que ocasionó que sus huesos no se desarrollaran bien a lo largo de la médula espinal, indica milenio.

Susan Rodway, abogada de la joven, comentó a The Telegraph que se le informó a un juez del Tribunal Superior del Reino Unido que Toombes estaba demandando por “haber nacido en un estado dañado” y que espera recuperar los millones de dólares que sean necesarios para cubrir los costos de vivir con su padecimiento.

El Dr Mitchell ha negado tener cualquier responsabilidad y aseguró que a la madre de Evie le dio los consejos razonables, pero por su parte, Caroline Toombes, la mamá de la joven, mencionó que el doctor le dijo que no era necesario tomar ácido fólico.

“Me dijo que no era necesario. Me dijeron que si tenía una buena dieta no tendría que tomar ácido fólico”, mencionó la madre de Evie.

Actualmente, Evie Toombes practica equitación y espera competir en los Juegos Paralímpicos, esto a pesar de estar conectada a tubos y sufrir problemas intestinales y de vejiga derivados de su condición.