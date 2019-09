¡Ternura! Perrito "vende" marcadores para pagar sus medicinas

CAMPECHE.- Bajo el seudónimo de “El Perro Chueco”, Scott recauda fondos para pagar sus medicamentos vendiendo plumones de colores en su página de Facebook.

La iniciativa la llevaron a cabo los dueños del perro, unos gemelos de 17 años que a partir de publicaciones creativas con Scott como protagonista, ofrecen la mercancía con la que busca reunir fondos suficientes para atender la displasia de cadera de su mascota.

La displasia es una enfermedad osea degenerativa, que no le permite al cachorro caminar derecho, tiene 10 meses y solo puede andar en pasto o arena.

María Paula, dueña del can, dijo que no quería dejar en manos de sus papás los gastos médicos de su mascota.

"Cuando le detectaron el problema, al principio dije 'pues es responsabilidad de mis papis que lo chequen', pero me di cuenta que es una buena inversión de dinero y aunque mis papis se esfuercen en pagarlo siempre sale algo con el que dinero que se tiene que disponer para eso y yo pensé que sí, hay prioridades pero no era justo que por esas prioridades al perrito no se le diera lo que necesita".

María Paula le contó de esta idea a su hermano, quien accedió a vender algo que pudiera generar el ingreso para pagar las medicinas de Scott y decidieron vender plumones porque notaron que era algo fácil de vender entre sus compañeros de la escuela.

"Le dije 'esta en nuestras manos poner nuestro granito de arena, por qué no vender algo con lo que podamos generar ingresos para ayudar a nuestros papás?' "

La venta empezó desde el perfil de Facebook de Paula, pero como llegaron muchas solicitudes de personas desconocidas, decidieron hacer una cuenta solo de venta donde Scott fuera el protagonista.

El nombre surgio del optimismo de su dueña, "cuando nos dijeron [de su enfermedad] me puse a llorar pero soy de esas personas que le ven el lado bueno a las cosas y empece a jugar con él y decirle perro chueco".

Actualmente Scott esta bajo tratamiento médico, pero requiere una operación que cuesta 160 mil pesos, ya que su problema es bilateral y son 80 mil por cada pata, es el costo por protesis de titanio, más la estadía en la Ciudad de México y su traslado.

Los marcadores se entregan con una nota de agradecimiento en la que se lee “Mi perro chueco y yo te damos las gracias” seguido del nombre del cliente en cuestión, lo que ha conmovido a los campechanos y ha generado que en las últimas horas, se le hayan agotado existencias a la dueña.

Además, Rubén y María Paula venden en su escuela tortas de pierna, cuernitos y ensaladas para complementar las ventas de marcadores.

Perro Chueco ya cuenta con 25 mil seguidores en Facebook y sus publicaciones cuentan con un promedio de 350 reacciones entre los cibernautas.