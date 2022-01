Ted Lawson: El artista que usó su propia sangre para pintar un autorretrato

NUEVA YORK.-A lo largo de la historia, los artistas han empleado diferentes métodos y técnicas para dar a sus creaciones un toque distintivo o impactante. Uno de estos elementos puede ser el material utilizado para la obra, hay quienes incluso usan basura. Pero este artista utilizó algo más alucinante.

Ted Lawson, es un artista conceptual de Nueva York quien en 2014 pintó un autorretrato de su cuerpo completo desnudo, utilizando su propia sangre. Una obra a la que llamó Ghost in the Machine.

Te puede interesar: Dibuja a Pedro Sola con mayonesa; el video se hace viral

Para realizar esta obra un poco macabra, pero también bella y profunda, el artista utilizó una maquinaria conocida como CNC (Computer Numerically Controlled), que básicamente es una impresora que crea gráficos vectoriales y que normalmente utiliza cartuchos de tinta, sin embargo, utilizando una aguja y una manguera, Lawson llevó su sangre al depósito de tinta.

Tomó alrededor de seis horas

Este proceso le tomó alrededor de seis horas, tiempo en el que tuvo que mantener sus niveles de glucosa en sangre tomando zumos de frutas y comiendo galletas, todo esto en nombre del arte.

En realidad no me gusta ser el sujeto físico de mi propio trabajo y no estaba particularmente emocionado por posar desnudo, pero la ejecución pura del concepto lo exigía”, dijo el artista.

Cabe mencionar que esta es solo una de las piezas clave en una exposición individual de Ted Lawson titulada “The map is not the territory” (El mapa no es el territorio), que fue presentada en la galería Josehp Gross de Nueva York.