TIKTOK: ¡Yo les dije que no! Mamá los agarra con el cinto al verles tatuaje

Cuando una mamá te dice que no lo hagas, en verdad debes hacerle caso, esta madre no fue la excepción y no solo regaño a sus hijos por algo que claramente les había pedido que no hicieran su reacción completa se hizo viral en la plataforma de TikTok.

En el video podemos ver como la mujer, quien claramente no reacciono de la mejor manera después de que sus hijos le mostraran que se habían hecho un tatuaje, la madre estaba que no se creía lo que acababan de hacer.

Como va corriente el video se puede ver como la mujer va agarrando a manotazos a uno de sus hijos, para unos segundo después irse por el cinturón mientras les grita “Roberto ve para acá, me va a dar un infarto si no me haces caso”.

En la descripción del video se puede leer que esto fue grabado en Culiacán, Sinaloa, pero se desconoce en qué terminó si en verdad la madre alcanzó a darle de cinturonazos.

Este video ya cuenta con 1.7 millones de reproducciones, así como 42.7 mil likes y más de 600 comentarios, donde los comentarios no se hacen esperar, muchos defienden la libertad de los hijos y otros defendiendo el hecho de que si viven en la casa de la madre son sus reglas y se respetan.

