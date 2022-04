TIKTOK VIRAL: Perrita finge estar "dormida" para que su dueña no la regañe

Los perros se han convertido de los animales más virales en redes sociales gracias a sus travesuras y ocurrencias que evidencían frente a sus dueños que al final, son los que comparten este tipo de videos.

En la siguiente historia que se compartió en TikTok y ha robado la atención de los usuarios por la reacción que tuvo una perrita al ver que su dueña se había dado cuenta de su travesura.

Fue la usuaria @jasmz18 quien compartió el video donde se puede ver como la perrita se hizo la dormida mientras que la mujer la grababa y mostraba el zapato que había roto en su ausencia a mordidas.

La perrita aunque intentó abrir los ojos, pero como se percató que su dueña estaba esperando a que “despertara” para llamarle la atención por lo que había hecho, la joven agregó que el zapato era totalmente nuevo.

Actualmente el video tiene más de 2 millones de vistas en la plataforma y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “La perrita: si cierro los ojos no me ve”, “La perrita: déjame dormir para que no me regañen “, “Ella es inocente, solo miren su carita”, son algunos de los que se pueden leer.