TIKTOK VIDEO: Joven sufre accidente en globo aerostático y se viraliza

En redes sociales se ha vuelto virales miles de historias de amor que suelen compartir las parejas,recetas de cocina, travesuras de mascotas y hasta accidentes que parecen de películas y roban la atención de los usuarios.

La siguiente historia se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok por la manera en que un joven se encontraba disfrutando de una de sus nuevas aventuras, cuando de un momento pasó algo inesperado.



Nicholas McCall habría planeado un día con mucha adrenalina y nuevos retos, pero al final terminó siendo uno de sus días más difíciles, porque habría planeado un paseo por un globo aeróstatico, pero durante el camino pasó un accidente.

Fue el usuario @niktokk_ que se encargó de publicar la grabación donde se puede ver como el influencer se encuentra dentro de la canasta de globo y al estar filmando el momento que se encontraba feliz

Actualmente el video tiene más de 4 millones de vistas y cientos de comentarios por parte de los usuarios: "no puede ser", "quiere decir que ese lugar no es seguro para nadie", "que pesadilla", "me muero", son algunos de los que se pueden leer.