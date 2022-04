TIKTOK VIDEO: Alumnos preparan sorpresa de cumpleaños a su maestro pero se equivocan de día

En redes sociales se han vuelto virales miles de historias que captan la atención de usuario, desde bodas, propuestas matrimoniales, fiestas de cumpleaños que en ocasiones la temática tan original es la que se vuelve tendencia.

En la siguiente historia se muestra como un grupo de jóvenes mantenían una buena relación y admiración hacia su profesora, quienes se dedicaba ayudarlos en sus estudios es por eso que decidieron sorprenderla en su cumpleaños

El pasado 5 de abril por medio de TikTok el usuario @joselopez768 se encargó de compartir la grabación donde revelaron los detalles de lo que habia sucedido, al parecer los alumnos intentaron averiguar la fecha de nacimiento de su maestra para poder felicitarla.

Sin embargo cuando una joven se acercó a ella a preguntarle cuando había nacido, ella en tono de broma le respondió que 5 de abril, pero nunca se imaginó que todo el grupo se estaba organizando para prepararle un festejo de cumpleaños.

Hasta el momento el video tiene más de 4 millones de vistas y cientos de comentarios por parte de los usuarios que muchos insinuaron que fue planeado para tener un día “libre”: “Festejaron el feliz no cumpleaños”, “Al final dijo, ‘mi cumpleaños no es ahora’”, “Parece que solo lo hicieron para no tener clases”.