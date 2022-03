TIKTOK: ¡Por distraído! Hizo madrugar a su sobrino y lo llevó a la escuela en sábado

SONORA.- El usuario de TikTok Moisés Audeves (@Audeves7), originario de Sonora, se hizo viral tras contar una anécdota que su pequeño sobrino no olvidará, pues en su intento de ser un tío responsable, llevó a su sobrino a la escuela, sin percatarse de que era sábado.

A través de dicha red social, comentó la distracción que tuvo al despertar y preparar temprano a su sobrino, generando simpatía entre sus seguidores y ganándose el apodo de “tío distraído”.

Se quedó a dormir conmigo y no me acordaba que era sábado. Me levanté y lo desperté para ir a la escuela. Está chiquito, no sabe ni que onda. Estuvimos una hora sentado afuera y no llegaba nadie”, relató.