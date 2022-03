TIKTOK: Perrita se hace viral por no quererse separar de su cachorro

Gracias a las redes sociales se los perros se han convertido en protagonistas de miles de videos virales, aunque en su mayoría son tiernos y emotivos, hay muchos otros que han sido utilizado para crear consciencia.

Fue por medio de la plataforma de TikTok que se dieron a conocer desgarradoras imágenes las cuales ha recibido fuertes críticas por parte de los usuarios, por se ve como una perrita se opone que la separen de su “hijo”.

El video fue publicado por el usuario @animal_adass donde se captó el momento en el que una canina no dejaba de abraza a su cachorro, quien también le lamia su rostro para hacerle saber el gran amor que le tiene.



En el video se puede ver como un joven mantenía al perrito en sus manos mientras la perrita con sus dos patas se levantó y lo tomó con todas sus fuerzas, para evitar que se lo llevaran a otro lugar.

Actualmente el video tiene más de 2 millones de vistas y cientos de comentarios por parte de los usuarios: No deberían hacer eso. Ellos son como nosotros. Qué haríamos si nos quitarán a un hijo”, “Yo me muero, compro a la madre y me llevo a todos”, “Es verdad, son mejor que los humanos. Deberían de concientizar de no separar a la madre de sus cachorros jamás”, “Que dolor, pobrecita”, son algunos de los que se pueden leer.