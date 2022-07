TIKTOK: Obstetra realiza su primer parto y le dieron un bautizo especial

Vaya que causó un gran impacto en sus redes sociales esta obstetra entre sus seguidores de instagram al publicar imágenes y videos de su primera labor de parto. Diferentes usuarios llegaron a pensar que el líquido que le habían hecho encima con fin de “bautizarla” eran placenta o restos humanos, por lo que esta joven tuvo que aclarar todo esto de su bautizo el cual era una broma.

El nombre de esta chica es Camila Torres y recientemente había realizado su primer parto. Ella misma publicó en su instagram su felicidad con sus amigos y familiares a través de esa red social sin imaginarse el impacto y hasta los “traumas”, como fue que ella lo explico, que causaría a los demás.

Camila publicó imágenes y videos de su peculiar “bautizo” que le habían realizado sus compañeros de trabajo. En este video se puede apreciar como la mujer está empapada en un líquido dudoso y lo cual provocó una gran intriga.

Algunos les preguntaban si ese líquido era placenta o si acaso eran restos humanos. Ante todo esto la chica subió un video en TikTok donde explicaba que la fórmula que le habían arrojado encima solo era pervinox, vaselina y alcohol.

“Horrorizada por la confusión que causé. Aclaré y fue peor. No me empapé en un parto y no me tiraron sangre, placenta ni restos”, agregó.