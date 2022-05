TIKTOK: La reacción de esta abuela ante el tatuaje de su nieta fue épica y todo quedo grabado

En redes sociales es mas común de lo que pensarían el hacer videos de bromas que nietos le suelen hacer a sus queridos abuelos. Algunos cortos desatan polémica, mientras que otros sueles sacar miles de carcajadas. Un ejemplo es el de hoy, Hannah Dunne, quien compartió el momento exacto en el que le mostró a su abuela el gran tatuaje que se acababa de hacer.

A pesar de que su abuela Anne, “odia absolutamente los tatuajes", Hannah es gran fanática de ellos. Fue por ello que la joven decidió realizarse un tatuaje en forma de mariposa y un girasol en su espinilla izquierda.

En el momento en el que su tatuaje ya estuvo listo, Hannah se lo enseño a su abuela Anne por primera vez. “¿Estas lista? ¿Lista?”, le pregunto a su abuela. Segundos después podemos apreciar como el misterio termina y la abuela grita. “Ohhhh. Oh Dios mío… ¿Qué tan alto sube? ¿Te llega hasta la ingle?” fue lo que la abuela pregunto.

Ante las preguntas, Hannah le responde “Sí” en modo de broma y la abuela le dijo “¡Oh, no, no es así! Oh, lo lamentaría mucho”, esto fue lo que la abuela dijo mientras se alejaba disgustada. Aparte de eso, la muchacha aprovechó la situación y le mostró su otro tatuaje: un pequeña candado en forma de corazón en su muñeca.

Tras ello la abuela reconoció que “eso no es tan malo”. “¿Para qué tienes un candado? Porque alguien está encerrado en tu corazón”, esto fue lo ultimo que agrego Anne. Hannah dio a saber que su abuela estaba siendo un poco dramatica. Hasta el momento este video tiene 500 mil reproducciones.