TIKTOK: Gatito "canta" canción de Backstreet Boys a lado de su dueño

No cabe duda que los animales suelen ser titulares de muchas noticias virales todo esto gracias a sus ocurrencias y las escenas que pueden llegar a hacer con sus dueños, que se encargan de grabar este tipo de momento.

Desde que se dio a conocer la pandemia por Covid-19 las personas con mascotas tuvieron que inventar nuevos juegos con sus mascotas, como jugar a la pelota, o con originales dinámicas que muchos ya han hecho.

Como en el siguiente video viral que protagoniza un joven a lado de su gatito, el cual logró conquistar a los internautas con lo tierno que lucieron ambos.

El video muestra como el hombre comienza a cantar la canción 'I want It That Way' de la reconocida banda Backstreet Boys, mientras que el joven interpretaba la el tema musical, el felino lo acompañó y "canto" de manera espontanea-

El joven cantó varios versos y en la última sílaba de algunas frases la mascota realizaba maullidos, de manera que seguia a su dueño "cantando", el felino se portó muy contento ante esta dinámica.

Hasta ahora el video cuenta con un poco más de un millón de vistas en TikTok y los usuarios hicieron llegar sus comentarios algunos de ellos describieron al gatito como el nuevo "cantante de Internet".

Con información de La República