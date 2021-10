TIKTOK: Canino le cierra la puerta a su dueño

Las redes sociales han sido un medio en el que miles de personas han querido guardar y compartir todos los recuerdo que tienen con sus mascotas, pero si quiera imaginarse que muchos de ellos pueden robar la atención de miles de usuarios.

Fue por medio de TikTok que se publicó un video que se ha vuelto viral en distintas redes sociales gracias a la reacción que tuvo un perro al percatarse que su dueño se encontraba vigilándolo.

La grabación fue publicada por @theventtok, donde se puede ver como el joven decide acercarse a su mascota, que se encontraba en un cuarto encerrado, pero nunca se imaginó la sorpresa que se llevaría.

Cuando el hombre abre la puerta segundos después el canino se da cuenta y para evitar que su amo entre al cuarto, decide estirar su patita para empujar la puerta y cerrarla en su cara, situación que incomodó al joven.

Hasta ahora el video tiene más de 7 millones de vistas en TikTok y ha recibido miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios: “ahorita no joven”, “mientras no coma cereal todo bien”, “sin comida no entra”, fueron algunos de los que se pueden leer.