TIK TOK: "Trabajo haciendo nada" Empleada de Amazon comparte su día en el trabajo y se vuelve viral

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna la plataforma que catapulta a los videos virales y su alcance sin duda es Tik Tok. En los diversos videos no faltan siempre las críticas y las altas cifras de audiencia.



En este caso se ha viralizado un video de una chica de nombre Lauren quien ya ha acumulado millones de vistas, y es que en su video muestra como es su día en el trabajo. Pero para el asombro de los espectadores no era un video normal si no que muestra como no 'hace nada' y se vuelve viral.



Solamente grabó una queja de como en el centro logístico de Amazon las personas no tiene muchas funciones y terminan haciendo nada.



"Como es trabajar en Amazon haciendo nada" es el titulo que le da al video en donde se puede ver como solamente la joven pasa su dia sentada.



En el clip observamos que la joven graba en las instalaciones del lugar donde trabaja, y muestra a sus compañeros en su misma situación.



Las criticas no se hicieron esperar y comentan el hecho de que la joven este en el suelo sentada y no puedan siquiera contar con las comodidades mínimas.



Tras el gran numero de vistas la joven decidió explicar en otro video en que consiste su trabajo y que es lo que ella hace.