TIK TOK: Madre enseña a su hija a expresar su enojo

ESTADOS UNIDOS.- Se ha vuelto viral un video divertido donde una madre aparentemente expone el método que aplica para ayudar a su hija a expresar su enojo. El video esta siendo sensación en redes por su manera de explicar.

Destini Ann es el nombre de la mujer que mediante su cuenta en Tik Tok @destini.ann contó que mientras ella crecía le inculcaron en la escuela que la ira era una emocion negativa.



Ahora que ya el papel cambió y ahora es adulta y mamá considera que la ira no es algo tan malo y le quiere demostrar eso a su hija. Cuando nota que su hija esta fastidiada por algo, no duda en preguntarle si esta enojada.



Y lo que estoy tratando de enseñarle es que nuestro enojo es una señal de que algo está mal, algo no se siente bien, se está cruzando un límite, no se está satisfaciendo una necesidad, algo y mientras no puedo satisfacer todas las necesidades, ya sabes. A veces no vamos a satisfacer nuestras necesidades” recalcó.