TIK TOK: Joven muestra su trayecto por una ciclovía y usuarios se molestan por su mal estado

HERMOSILLO, Sonora.- Un joven se vuelve viral en redes sociales luego de mostrar la vedadera situación que pasan todas las personas que se transportan en bicicletas en su ciudad. "Chida tu ciclovía" es el nombre que le da al clip en Tik Tok

Empieza su video manejando tranquilo y tratando de sobre pasar todos los impedimentos que tiene que atravesar para lograr seguir su trayecto.

Desde llantas, basura y hasta un carro es lo que tiene por su camino, y es que se supone que la ciclovia es solo para que las bicicletas transiten de manera segura y no se interfieran en el paso de los autos mas grandes.

En el clip publicado en Tik Tok los usuarios se dejan ver molestos en los comentarios por el hecho de que no hay un buen transito y muchas cosas interfieren en el viaje, y es como si no le dieran la debida importancia a la via de las bicicletas

la ciclovía no tiene nada de malo, la gente que no respeta es el problema" comentan los usuarios.

El video ya alcanza más de 90 mil reproducciones y miles de comentarios, y los usuarios molestos por la falta de cuidado y de seriedad que no le ponen a mantener en buen estado una vía pública.