¡Súper Sónico "nació" hoy!: Conoce lo que la serie predijo

La serie animada de Hannah-Barbera, "Los Supersónicos" (The Jetsons) fue tendencia en redes este domingo, ya que el protagonista de la comedia animada de la cadena ABC, Súper Sónico (George Jetson en inglés) nació hoy, 31 de julio de 2022 según el "canon" del programa.

Por ello, muchos aprovecharon para rendir homenaje a la caricatura que fue parte de la infancia de muchos, además de hacer comparaciones sobre lo que la serie "predijo" con exactitud sobre cómo luciría el mundo en la actualidad.

Conocida por ser una versión "futurista" de "Los picapiedra", en los Supersónicos se narraba las aventuras de una familia del futuro donde se hacía gala de todo un sinfin de artefactos que "existirían" en el futuro, como una mucama robot. Por ello, The New York Post hizo un recuento de las cosas en las que la serie atinó, y en las que no, la cual te resumimos a continuación:

Lo que sí predijeron "Los supersónicos"

Aunque fue hecha en 1962, los creadores del show lograron atinar en algunas de las cosas que iban a encontrarse hoy en día. Por ejemplo, las pantallas de video mediante las cuales los personajes hacían videollamadas no son muy diferentes a las Apps y programas que usamos para ese fin, sólo que en computadoras.

Por otro lado, aunque no hay robots sexistas con aspecto de mucama, sí tenemos máquinas que están pensadas para la limpieza del hogar, como los Roombas u otra clase de aspiradoras robots.

Otras de las cosas en donde la serie hizo una predicción correcta son las pantallas planas, cámaras capaces de ver hacia el interior del cuerpo humano y drones que circulan por el cielo.

Los inventos que "casi" se vuelven realidad

En la serie, la madre de familia suele preparar el desayuno para sus integrantes con sólo oprimir un botón, lo cual encuentra su equivalente real en algunas impresoras 3D que cumplen esta función. Sin embargo, están limitadas a exhibiciones, laboratorios y usos experimentales solamente.

Un invento que podría acercarse a la tecnología vista en la serie es la del horno June Smart, el cual incluye Wi-Fi y puede adivinar los alimentos que vas a cocinar con sólo ponerlos dentro.

Otra de las cosas que no están plasmadas tal cual en nuestro mundo son los robots de limpieza personal que hacen todo el proceso de higiene por nosotros. Sin embargo, tenemos cepillos eléctricos que hasta incluyen bocinas para escuchar música mientras te lavas la boca.

Y desde luego, los autos "voladores" no están ni cerca de concretarse allá afuera (al menos no en México), sin embargo, los autos eléctricos cada vez avanzan más en cuanto a lo que ofrecen para un transporte más eficiente.

Por último, cabe destacar que la serie retrató un futuro donde debido a la contaminación, el mundo "terrestre" se volvió inhabitable para los humanos. Por ello se desarrollaron rascacielos que sobrepasaban las nubes de polución, así como las máquinas voladoras. ¿Un pronóstico de lo que nos aguarda dentro de unos años?

