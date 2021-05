Sufre un derrame cerebral por estirar el cuello

Luego de que en abril se diera a conocer el caso de una paramédica que sufrió un derrame tras estirar su cuello, ahora Josh Hader vivió la misma situación en condiciones similares.

Josh decidió estirarse y tronarse el cuello, pero accidentalmente se dislocó y no se dio cuenta hasta que se levantó para ir por una bolsa de hielo y notó que no podía caminar del lado derecho porque se iba de lado. En compañía de su suegro acudió al hospital Mercy en donde le informaron que había sufrido un derrame cerebral, el cual afortunadamente no le generó consecuencias graves, indica Milenio.

"Cuando se tronó el cuello, se desgarró las arterias que van al hueso del cuello, donde se une al cráneo y la base del cerebro", le dijo el médico Vance MacCollom, quien lo remitió a la unidad de cuidados intensivos en donde estuvo cuatro días en observación.

Josh llegó al hospital entumecido, débil y con visión doble después de haberse tronado mal el cuello. El suceso ocurrió el pasado 14 de marzo y actualmente Josh se encuentra en rehabilitación que le ha ayudado a moverse sin ningún apoyo extra.

"Actualmente puedo caminar sin una andadera o bastón, pero me canso mucho más rápido que antes. Mi equilibrio no está del todo bien, pero no es terrible", dijo.

Además usó un parche en el ojo debido a que el nervio óptico estaba dañado, lo que generó algunos problemas de visión. Josh Hader lleva un registro de su recuperación en su página de Facebook en la que recibe a diario comentarios que lo animan a seguir adelante con su rehabilitación.