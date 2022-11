Subió un TikTok y perdió su trabajo con sueldo de seis cifras: "No usé mi cerebro"

REINO UNIDO, Inglaterra.- A sus 24 años, Michelle tenía un trabajo remoto y un sueldo de seis cifras en una importante compañía de tecnología y le habían dado un aumento dos semanas antes, pero la despidieron por un TikTok de tan solo 20 segundos.

La joven compartió su historia a Insider y explicó que era líder de producto para una empresa del Reino Unido hasta que se le derramó su taza de café y pensó en compartir el momento por medio de un TikTok en el que gritó "maldita sea", olvidando que lo hacía mientras atendía una videollamada laboral y sin haber silenciado su micrófono.

Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras, porque publiqué un clip de TikTok en internet”.

Mientras lo hacía, en el trabajo sostenían una reunión en la que presuntamente trataban asuntos confidenciales, razón por la que le explicaron que la despidieron.

Aunque asegura que no se escuchaba claramente la conversación, aceptó que cometió un error cuando intentó "sacarle el lado gracioso" a lo que le pasó.

Apenas se oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, la cagué. Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada”, lamenta Michelle.