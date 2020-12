Streamer responde a seguidor que pedía ayuda para comprar lápida a su mamá

“Yo te la pago”, fue la respuesta de un streamer al que uno de sus seguidores le pidió ayuda para difundir su caso y poder comprar una lápida para su madre.

La noche de este miércoles, el streamer conocido como Lawler realizaba otra transmisión de sus partidas de Among Us en Facebook. Cuando un usuario decidió escribir para contarle la situación que su familia estaba pasando.

La mamá del cibernauta había fallecido el pasado mes de noviembre, y era la única persona con quien contaba él, y sus hermanos de 7 y 9 años.

“Lawler te pido ayuda, sé que parece spam, pero es el único mensaje que voy a enviar. El 1 de noviembre del presente año mi mamá falleció. Era la única con quien contábamos mis dos hermanos de 7 y 9 años, y yo”.

Contó que estaban intentado comprar una lápida para la última morada de la mujer, y que deseaban que fuera bonita, a manera de regalo de la primera Navidad que pasarían sin ella, indica 24 Horas.

“Estamos tratando de darle una lápida muy bonita de Navidad, la he rebuscado por un medio y por otro, pero siempre es muy costoso”.

Añadió que pese a sus búsquedas y cotizaciones, la lápida siempre resultaba ser demasiado costosa, por lo que habían pensado en solicitar su apoyo para difundir su caso y tratar de encontrar donadores que los ayudaran.

“He reunido poco más de la mitad, todo esto se puede verificar en mi perfil. Entonces todo esto es para ver si puedo encontrar donadores directamente, ayúdame a difundir”.

Lawler, quien permaneció en silencio en lo que se escuchaban las palabras del seguidor, respondió rápidamente que no iba a difundir la situación, pues prefería pagar el costo total de la lápida.

“No, no, no, yo te la pago, yo te la pago, mira. Para no hacer mal uso del dinero que te pueden donar, yo te la pago”.

Sin embargo, pidió a cambio que se le mostrara el recibo para demostrar la autenticidad de la compra.

“Mándame mensaje a mi privado y yo te la pago 100%, pero me debes de dar nota de que sí compraste eso. Yo te pago lo que tú… yo te pago eso que acabas de decir, pero me debes dar nota de que compraste eso. Yo te pago totalmente todo. Na más conéctate conmigo en privado, me das nota y yo te la compro toda”, le dijo el streamer mexicano.

Momentos después, el usuario le comentó que era originario de Colombia y confirmó que ya había escrito un mensaje privado, además agradeció el gesto.

Los cibernautas que veían la transmisión reconocieron la acción de Lawler, cuyo nombre real es Erick Valencia.

“Me encanta como es Lawler, muchos pueden pensar que es algo odioso por su forma de ser pero realmente sólo le gusta la sinceridad y tiene un gran corazón”, “Bebeciiito eres lo maaaaaaximoooo”, “Tan lindo el mapachito awww”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores.