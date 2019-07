Spiderman: lejos de casa mantiene la buena música

Spiderman: Lejos de casa mantiene su comedia, efectos y adolescencia, pero también su música. Las canciones de Spiderman: Lejos de casa incluye clásicos como la versión italiana de Claridad del grupo mexicano Menudo. Así como el clásico de Whitney Houston, I Will Always Love You. Además del tema que identifica a Ironman, Back to black.

Además de las canciones de Spiderman: Lejos de casa, está la banda sonora, una vez más, está a cargo de Michael Giacchino, quien también musicalizó la primera película.

1. I always will love you-Whitney Houston

2. Stella Tai-Umberto Tozi (La versión italiana de Claridad)

3. Bongo Cha Cha Cha- Caterina Valente/Werner Müller

4. Amore di Tabaco-Mina

5. Slnko-Marcela Laiferová

6. Snad jednou ti dam-The matadors

7. CRSD-Flipbois

8. Town Called Malice-The Jam

9. Wat Mout Ik Met Zo’n Man-Jantina Noorman

10. Back in black-AC/DC

11. I Wanna Be Your Boyfriend-Ramores

12. Vacation-The Go-Go’s

13. A Message To You, Rudy-The specials

14. Banda sonora de Spiderman: Lejos de casa de Michael Giacchino

Con información de El Pirata.