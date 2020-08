Sorprende a sus allegados al hacerles un insólito pedido previo a su boda

Los casamientos suelen ser eventos muy importantes. Y si bien pueden ser grandes o pequeños en cuanto a la cantidad de invitados, la intimidad y el cariño de amigos y familiares está allí. Sin embargo, una novia decidió recortar invitados de su boda ya que el lugar donde iban a celebrar la fiesta redujo su límite de capacidad. Una usuaria en Reddit dijo ser su hermana y compartió en una publicación el relato sobre lo sucedido.

La novia envió “re-invitaciones” donde les pide a todos que confirmen su asistencia nuevamente. Pero, para determinar a quién invitar y a quién cortar, está pidiendo a todos los invitados confirmados que envíen dos “ensayos” de 250 palabras a dos preguntas. La esencia es que usarán estos ensayos para elegir quién puede venir o no, según el entusiasmo de las personas. Los que no escriban los ensayos serán descalificados automáticamente, indica Radio Mitre.

Las preguntas son amplias para que los invitados se explayen. “¿Por qué aún quieres celebrar este día con nosotros?” y “¿qué significará para ti asistir específicamente a nuestra boda?”. “Está buscando descaradamente a gente para besarle el trasero y decirle por qué REALMENTE quieren ir”, relató la hermana indignada en su pubicación.

Su hermana no irá a la boda

“Le dije por adelantado que no escribiré 500 palabras sobre por qué NECESITO asistir a su boda, gastar mi propio dinero en boletos de avión, hoteles y comprarle un regalo. Esto realmente no le gustó a ella y ni a mis padres. Mi hermana me respondió que si no hago el ensayo, no se me guardará un lugar. Y mis padres dijeron que si no me presentaba, iba a estar en un gran problema con todos nuestros parientes”, concluyó.