Solo a una mamá se le ocurren estos trucos

La tecnología en algunas ocasiones suele darnos algunos problemas y dolores de cabeza, es tan fácil rendirnos cuando lago no funciona que simplemente lo desechamos y compramos otro nuevo. Este no fue el caso con esta mujer, quien se hizo sumamente popular en redes sociales por el truco que utilizo para hacer funcionar su teléfono celular.

Esta mujer se popularizo por medio de la plataforma de TikTok ya que había conseguido por medio de un ingenioso truco seguir utilizando su celular el cual se estropeo.

En el video podemos ver como ella comenta que su celular había caído un lago durante un viaje familiar en Bariloche, en Argentina y no logró recuperarlo tan pronto. Aunque ella consiguió sacarlo, la pantalla de su celular ya no funcionaba del todo, esto ya que su función táctil simplemente no dio para más.

Por su cabeza jamás paso el deshacerse de su celular, la madre de @melojnico, el fue quien grabo el video y lo subió a su perfil de TikTok, lo que hizo fue simple, compro un Mouse de bluetooth y por medio de un cable USB ella simplemente hizo funcionar de nuevo su celular.

Toda una sensación este descubrimiento

Tengo un cable que conecto en el móvil y en el otro extremo un receptor de USB. De este modo puedo usar el ratón para seguir utilizando mi teléfono con la pantalla estropeada”, explicó.

Este truco realmente funciono y fue efectivo, este clip causó revuelo y rápidamente lo compartieron también por Twitter. Con ello hubo muchos comentarios donde aplaudían y felicitaban a esta mujer por su gran ingenio.

La señora no domina el mundo porque no quiere, no más. pic.twitter.com/KR7CAOtaBS — ������������ (@oiggarc) June 8, 2022

Algunos de los comentarios fueron los siguientes: