Señora se molesta por recibir una despensa

Hay varias historias en redes que provocan la molestia e indignación de las personas, tal como el video que hace poco se hizo viral en TikTok en donde una mujer se muestra enojada por recibir de ayuda una despensa.

En la grabación se puede observar a una mujer recibiendo una despensa que le ofrece un joven y que demuestra que quiso ayudarla, sin embargo, todo parece indicar que a la señora no le gustó del todo.

Al momento en el que se le entregan algunos productos de limpieza, la mujer le menciona al joven que no necesitaba cloro y le dice que mejor le hubiera traído otro producto.

“No era cloro, tengo cloro. Eras suavitel es que cloro tengo ahorita y era pinol”.

Cuando el joven le da una bolsa de jabón en polvo, la mujer no duda en de nuevo mostrar su molestia y decirle que ya tenía bastante de este producto, indica Milenio.

“Jabón tengo, te digo que tenía bastante jabón. De ese cloro tengo, pero bueno, ya ni modo”.

El joven también le entrega un jugo de aproximadamente dos litros, que sin duda son pesados y todo indica que esa mujer tiene problemas para poder cargar objetos de este tamaño, pero al momento de sostener la botella lo hace sin conflicto.

De esto se percató el joven quien no duda en mencionar que a la mujer se le olvidó su problema físico, pero esto le causó molestia a la señora.

“A veces, no siempre, hay ocasiones. Te dije que hay ocasiones en que sí me pesa un poco, pero lo sostuve y a veces e me resbala, siento que se me va a caer”.

El video generó molestia en los usuarios de Tiktok porque la mujer no agradeció la buena intención del joven, solamente mostró su molestia porque no le dieron lo que ella quería.