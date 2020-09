Se vuelve famoso "Chespirito Metalero", lo invitan hacer giras por Latinoamérica

El musico y productor argentino, Claudio ‘Phil’ Gonzales que recientemente se volvió viral por su gran parecido con chespirito, el metalero asegura que en un principio se la lo tomó a mal, porque había gente que insultaba, pero después se lo tomó con humor.

Claudio tiene 55 años y toca en un grupo de rock pesado llamado ‘Perfectos Extraños’, comenta que por la pandemia he debido reinventarme vendiendo 'merchandising' de bandas de rock y metal, y ahora tengo muchos mensajes que no alcanzo a contestar".

"Tengo invitaciones para hacer giras por Latinoamérica. Estoy aprovechando mis 15 minutos de fama", mencionó.

"Me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me estaban llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro".

"Si me pusiera pecas y gorrito quizás sería igual. Me crié viendo el 'Chavo del 8' y siempre me gustó", expresó, publica Puente Libre.