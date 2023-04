Se reencuentra con su familia en la boda de su hermana después de años de no verlos

Se dio a conocer el caso de un joven que se había separado de su familia desde hace dos años y al fin se reunió con ellos para en la boda de su hermana.

El usuario identificado como Octavio Ramírez compartió en su cuenta de TikTok un clip del momento en el que se reencuentra con su familia, indica Milenio.

La grabación, que ya cuenta más de 42 millones de reproducciones y se volvió viral rápidamente debido a lo tierno de la historia.

“Hace dos años que no veía a mi familia, hoy llegué de sorpresa”, escribió en el video.

El clip revela a la madre del joven, emocionada por poder volver a ver a su hijo y más adelante en el clip se puede observar parte de la fiesta en donde se ve a la novia rodeada de sus seres queridos bailando.

Octavio Ramírez, el usuario que compartió el video, dijo que tiene más de dos años sin ver a su familia, por lo que llegó de manera inesperada a la boda de su hermana para entregarla en el altar.

Al hacerse viral, el video reunió cientos de comentarios de los internautas en los que aseguran que se emocionaron al verlo nuevamente con su familia luego de un par de años de estar alejados.

“Llorar por desconocidos es mi nuevo pasatiempo”, “Entré a TikTok para distraerme y terminé llorando; qué bonito”, “Mi hermano me iba a entregar el año pasado, falleció y pospusimos la boda porque yo no estaba lista; él ya no estaba”, son algunos de los comentarios en el video.