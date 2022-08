Se quejan porque les cobran más de 800 pesos en puesto de enchiladas

Un puesto de comida Pátzcuaro, Michoacán, fue señalado por cobrar cuatro órdenes de enchiladas a 810 pesos mexicanos. La acusación fue expuesta en redes sociales ha desatado una ola de críticas, señalamientos y hasta memes.

Fue mediante Facebook y TikTok que se dio a conocer el caso en el que de acuerdo con la acusación, por cuatro órdenes de enchiladas le cobraron 810 pesos. Los platillos, además venían sin carne, según dijo el cliente.

Te puede interesar: Mujer afirma que compró el Sol y quiere cobrar por usarlo

“Rata sinvergüenza. Cuatro platos de enchiladas con esta rata, 810 pesos, en Pátzcuaro. No vengan aquí”, escribió la persona afectada en la descripción.

La publicación se volvio´viral y además de dejar críticas al negocio, hubo varios comentarios en donde se leía que a varias personas les pasó lo mismo, indica Milenio.

“Ahí me pasó lo mismo, no preguntamos el precio porque no te imaginas que 3 enchiladas y un vaso con agua te cueste 300 pesos y es muy grosero ese señor”, se leía en uno de los comentarios.

También algunos culparon a los comensales por no preguntar:

“Sin llorar! Nadie les obliga a comer si no quieren, pregunto precio y veo si me agrada algo, si no, me voy y listo!”; “Pues están bien grandes”; “Total no te gusta, no compres”, se puede ver entre las reacciones.

También salieron a la luz divertidos memes donde se burlaron de las enchiladas y después se dio a conocer que al parecer Profeco ya acudió al puesto denunciado para que colocaran los precios a la vista.