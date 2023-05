Se queda sin combustible, compra un billete de lotería en gasolinera y gana 1 mdd

Un hombre que fue a cargar gasolina a una estación de Kentucky, Estados Unidos, luego de que el medidor de su vehículo marcara la reserva, ganó el premio mayor de la lotería.

Michael Schlemmer, originario de Corbin pensó que la mala suerte lo seguía al quedarse sin gasolina y solo contar con 40 dólares, "me detuve allí, compré 20 en gasolina y compré un boleto —de lotería—".

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo cuando el hombre raspó el boleto de 20 dólares y vio que había ganado el premio mayor de un millón de dólares, según la Lotería de Kentucky.

"Nada pasó por mi mente", sostuvo Schlemmer. "Simplemente me levanté y volví a la tienda y se los mostré —a los empleados de la tienda—. No lo creeré hasta que no tenga el cheque en la mano", comentó.

El ganador fue hasta la sede se la lotería y salió con un cheque por 616 mil 330 dólares después del pago de impuestos, pero seleccionó el pago en efectivo total por 862 mil dólares en lugar de anualidades.

Además dijo que iba a vehículo, pero con el premio ahora busca comprar un auto más reciente y depositar el resto en el banco, indica Milenio.

“Le dije al concesionario que estaba esperando que me llegara un gran cheque”, bromeó.