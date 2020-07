Se prohíbe gritar en parques de Japón

Paulatinamente se está retomando actividades tras la pandemia derivada del coronavirus y varios son los sitios que por meses estuvieron cerrados y ahora abren sus puertas con varias restricciones sanitarias entre ellos los parques temáticos de Japón.

En estos sitios han pedido a sus visitantes no gritar mientras estén en las atracciones y portar cubrebocas en todo momento. Y para demostrar esto, el parque Fuji-Q Highland, uno de los más grandes del país, publicó un video en el que muestra la nueva modalidad que los visitantes deberán seguir mientras disfruten de las atracciones.

En este video, que tiene como nombre Mangao Challenge, tiene la finalidad de animar a las personas que quieran visitar el parque a no gritar cuando suban a los juegos mecánicos y también a que cumplan con las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios de covid-19.

En el corto video se observa a dos hombres que se encuentran en la montaña rusa Fujiyama, ambos aparecen usando un cubrebocas, pero sin duda lo que más llama la atención es que ninguno emite un grito o habla durante el trayecto, algo que puede parecer casi imposible de realizar cuando disfrutas de este tipo de juegos donde la adrenalina es liberada.

Hace poco Disney anunció que en estos días abrirá su parque de Orlando, Florida y el que se encuentra en París, Francia. Ambos contaran con estrictas medidas de higiene, pero no se sabe si al igual que en Japón, también pedirán que los visitantes no griten, publica The Wall Street Journal.