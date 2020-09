Se niega a usar cubrebocas y le rocían gas pimienta

Un pasajero de la estac de ión de Lime Street, en Liverpool,Inglaterra, se negó a utilizar cubrebocas dentro del transporte publico, por lo que le solicitaron los oficiales que bajara del vagón.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales donde se puede observar a el hombre comenzando a discutir con el oficial, quien le pide que use cubrebocas, puesto que este es obligatorio, a lo que este opuso resistencia, argumentando que no puede hacer que lo use.

"La ley no te permite tocarme. No tengo que ponerme la mascarilla y no puedes retarme",mencionó el sujeto al policía, ante dicha retorica el oficial lo saca del transporte y comienza a forcejear con él, por lo que pidió refuerzos y roció con gas pimienta al hombre antes de su detención, publica Puente Libre.