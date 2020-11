Se implanta colmillos para cumplir su sueño: Ser un orco

Un tatuador brasileño de 41 años se ha hecho viral durante los últimos días a raíz de la insólita intervención que ha hecho sobre su cuerpo.

El sujeto, a lo largo de años, ha modificado su aspecto físico con tatuajes y piercings.

Sin embargo, siempre tuvo un sueño: ser un orco.

Por lo mismo, decidió implantarse un par de colmillos en su mandíbula para completar su "metamorfosis".

Según indicó a La Vanguardia, el hombre tiene el 80% de su cuerpo cubierto por tatuajes, los que comenzaron a ser impresos en su piel desde que tenía 15 años.

Pero no es la primera vez que se somete a importantes cambios con implantes. Pues se realizó uno cuando tenía 35 años, con uno subérmico en la frente y, tras eso, comenzó a acumular ocho piercings por debajo de la piel.

Además, se hizo una bifurcación en la lengua a modo de reptil y se tatuó los ojos.

A través de redes sociales, el hombre que se apoda "Orc Infernall" ha dejado ver su nuevo cuerpo y el aspecto físico que posee, indica T13.

"Solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración; y me sale del corazón. No me inspiro en nadie más", dijo.

Y agregó que "la gente suele decirme cosas buenas y eso me motiva para continuar. Gente mala existe por todas partes y siempre están ahí, pero no me afectan".