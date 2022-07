Se hizo la vasectomía sin decirle a su pareja; ella se embarazó de su mejor amigo

Un joven de nombre David Blanco Blake, asegura que su pareja le dijo haberse embarazado mientras él ya tenía la vasectomía, detalle que no le contó.

El sexólogo que suele dar consejos por medio de sus redes sociales se unió al trend de "es un 10 pero...", en el que varios usuarios han contado los bemoles que tiene una persona que, de cierta forma, podrían ser 'perfectas', sólo que en este caso, Blanco Blake lo hizo con ironía.

El video tiene alrededor de 2.7 millones de reproducciones, dijo que tenía una buena relación con su madre, iba con ella a sus partidos, estuvieron juntos durante toda la escuela preparatoria y estaban muy enamorados pero las cosas no salieron bien.

Comenzaron a trabajar luego de salir de la escuela y decidieron vivir juntos, en una relación que parecía que sería para siempre. Incluso, pasaron por un 'embarazo psicológico', lo cual confirmaron después de realizarse una prueba de sangre.

Tras este episodio, decidió hacerse una vasectomía para no tener hijos. Sin embargo, nunca le contó a su pareja, lo cual haría que posteriormente tuvieran problemas, indica Milenio.

"Tú dices 'la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños', y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te hiciste una vasectomía, por cosas de agenda, por lo que tú quieras", agrega.

También se hizo pruebas confirmando que fue exitoso su procedimiento. Pero unos meses después llegó nuevamente diciendo que estaba embarazada.

"Y tú dices 'ah, seguramente otro embarazo psicológico', se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada", relata. "Obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico '¿de quién era?', no te dice pero después te enteras que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria".

El joven al enterarse se mudó de Córdoba a Puebla para no saber nada de ella. Pero dice que año con año lo sigue buscando e incluso le decía que, si quisiera, esos hijos (para entonces ya dos) podrían ser suyos si aceptara.

"No vuelves a tener novia desde ese día, ya casi cumples nueve años soltero, porque cada vez que quieres salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo y hacer muchas mam..s que las mujeres pues prefieren ahorrarse ese pedo y te dejan".

Finalmente, dijo con ironía que más bien no era un "10", sino un "cero"... y finalmente preguntó "o un dos, ¿no?".

Ganó más de medio millón de likes y cerca de 7 mil 200 comentarios, entre los que se compadecieron de la situación que vivió.

"No'más quería desahogarse, déjenlo", "Yo digo que es un cero con demanda", "Es un menos mil", dicen algun usuarios, mientras que otros lo toman con humor.