Se enamoró de una mujer en la plaza y decidió escribir 100 cartas para encontrarla

Serban Raia es un joven que estaba la plaza de Radford Park, en Nottingham, cuando se encontró con Amy, una mujer de su edad. Luego de conversar un rato, Serban la invitó a tener una cita en Peak District y ella le dio su número. Sin embargo, cuando llegó a su casa se dio cuenta de que ese dial no funcionaba y decidió escribirle cartas para tratar de localizarla.

El estudiante de tercer año de la Universidad de Nottingham explicó que sintió una “conexión instantánea” y se negó a dejarla ir. Además del número, ella le dijo la calle en la que vivía por lo que Serban escribió durante diez horas cartas para las casas de todas las cuadras y las envió allí con la esperanza de que Amy las vea.

Él cree que fue un error honesto y no creé que ella le dio un teléfono equivocado para no contestarle. Por eso está decidido a reunirse con su potencial novia, indica Radio Mitre.

Las personas que no eran la chica comenzaron a comunicarse con él a través del número que incluyó en la carta y le ofrecieron apoyo en su búsqueda. “Buena suerte para encontrar a Amy, pensé que era algo valiente. Me alegró el día”, le respondió una. “Serban. ¿Encontraste a tu Amy? La historia me tiene presa de la tensión”, escribió otra.

En declaraciones al sitio de noticias para estudiantes The Tab, Serban, explicó que: “Dado que teníamos una conexión tan buena, decidí confiar en ella y no asumir que no era que ella ya no quisiera hablar conmigo”.

La cita textual de una de las cien cartas

“La semana pasada en Radford Park usé una camisa amarilla y pantalones cortos naranjas, mientras que tú eras tan elegante, genuina y sexy. ¡Me encantó hablar contigo! Estoy molesto porque no verifiqué de inmediato si tu número era correcto, porque tenía un error tipográfico y no pude ponerme en contacto con usted. Lo siento si, como resultado, se sintió ignorado”, comenzaba.

Y luego continuaba: “No voy a permitir que este evento desafortunado nos impida volver a salir pronto, por eso escribí esta carta y envié a cada maldita casa de Kimbolton. ¡Ojalá te haya llegado! Llámame. Espero que esta carta te encuentre bien. Serban”.