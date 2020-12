Se electrocuta al caer al agua su celular mientras lo cargaba

Una mujer rusa perdió la vida por la descarga eléctrica que le provocó su celular, que se estaba cargando cuando cayó en la bañera. Todo fue porque el dispositivo se resbaló de las manos de la víctima, de 24 años, mientras tomaba un baño y se encontraba sola en su casa.

Cabe mencionar que la amiga con la que compartía el piso fue quien descubrió posteriormente su cuerpo sin vida. "Grité, la sacudí, pero estaba pálida, no respiraba y no mostraba signos de vida. Realmente me asusté. Cuando la toqué, recibí una descarga eléctrica", dijo su compañera de cuarto a la operadora, publica Puente Libre.

Debido a la noticia el Ministerio ruso de Emergencias recordó a la población que "Si hundes en agua un teléfono inteligente, lo peor que puede ocurrir es que deje de funcionar. Pero cuando está conectado a la red eléctrica, ya vemos cuáles son las consecuencias".