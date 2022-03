Se disfrazan y dan show a familiar antes de que falleciera: amar la vida aún cuando duele

Un joven que para hacerle honor a su mamá por su cumpleaños, subió una imagen de cuando ella y él se disfrazaron de ‘payasos’ para darle un show a su hermanita de 12 años, antes de que falleciera, luego de una enfermedad terminal.

En Twitter el usuario @carlitospindola dio a conocer su historia, donde relata que junto a su mamá le regalaron a su hermana de 12 años un último show, luego de que los médicos ya no le dieron esperanza de vida, indica Milenio.

“Somos mamá yo actuando en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, quien moriría pocos días después debido a una enfermedad terminal con tan solo 12 años”, dijo el muchacho.

Te puede interesar: Discusión de pareja en la calle se hace viral por su sorprendente final

Unos días antes de que su hermana cumpliera 12 años, les dieron la desgarradora noticia, por lo que su mamá decidió hacer algo para la pequeña.

“A días de cumplir 12 años, los médicos la desahuciaron con pocos días de vida. Fue un momento durísimo, pero mi madre sí que sentía que había algo que hacer”, agregó en Twitter.

Organizaron un festejo de cumpleaños en donde hubo invitados y payasos: él y su mamá con disfraz. Esto a pesar de que familiares no lo veían a bien por la fuerte noticia que habían recibido.

Nadie quiso sumarse a esa idea de mamá. Algunos familiares pensaron que era una locura hacer una fiesta en un momento tan delicado. Yo, con ocho años, le dije a mamá que sería su ayudante y así fue: me aprendí el guión y me acuerdo haber actuado muy bien... [5] — Carlos Spíndola (@Carlitospindola) March 15, 2022

“Por lo que mamá organizó una fiesta de cumpleaños con otros niños, con postres y payasos (como cualquier fiesta infantil a las que mi hermana nunca pudo ir). Pero, como no había dinero para los payasos (la enfermedad se lo había consumido todo ya), mamá -que tiene la comedia en sus venas- escribió un sketch muy divertido y consiguió dos trajes de payasos que actuarían el diálogo que ella pensó.

Nadie quiso sumarse a esa idea de mamá. Algunos familiares pensaron que era una locura hacer una fiesta en un momento tan delicado. Yo, con ocho años, le dije a mamá que sería su ayudante y así fue: me aprendí el guión y me acuerdo haber actuado muy bien. Mi hermana no dejó de reír durante todo el sketch. Y aún recuerdo cuánto se sorprendió de ver qué los payasos éramos mamá y yo. Fue un día feliz, muy feliz, en medio de la desesperanza”, indicó.

Algunos días después del show, su hermana falleció. El joven dijo que pese a todo lo que sucedió, sabe que se fue amando la vida hasta su último momento.

“Mi hermana murió un par de días después con una sonrisa en los labios. Mamá le convidó, hasta el último momento, su alegría por vivir y la dignidad de la vida. Hoy es cumpleaños de mamá. De ella he aprendido tantas cosas: amar la vida aún cuando duele, sobre todo, cuando duele”, finalizó.