Se disfraza de Spider-Man y le pide matrimonio a novia junto a otros 'Hombre Araña'

Se hizo viral el caso de un hombre que sorprendió a su novia en la Ciudad de México, pues le pidió matrimonio vestido de Spiderman afuera de Bellas Artes.

Fue por medio de TikTok –de la cuenta @lisset_rt– en donde se dio a conocer la grabación en donde varios hombres disfrazados de Spiderman se volvieron cómplices de un joven que le pidió matrimonio a su novia afuera del Palacio de Bellas Artes.

Puede verse cómo varios Spiderman aparecieron con una enorme tela roja para cubrir al novio que declararía su amor. Mientras tanto, la joven a la que le declararían su amor, acompañada de su amiga, apareció en el lugar, indica Milenio.

Uno de los Spiderman hizo un conteo y la tela roja la dejaron caer al suelo. Fue ahí cuando apareció el novio de la joven con un ramo de flores, acompañado de un cartel con la siguiente frase:

“¿Te quieres casar conmigo?”.

La mujer le responde que sí y se abrazaron mientras los presentes comenzaron a gritar y aplaudir con fervor.

El video pronto se viralizó y recudó varios comentarios de felicitaciones:

“Eso es amor”; “Amé”; “Pero, o sea, ¿a ella le gusta mucho el hombre araña o era el sueño del chico hacerlo vestido así?”; “Llorar por extraños es mi pasión”;“El multiverso unido por el amor”; “Siempre espectadora, nunca protagonista”;“Si no me van a pedir matrimonio así, no quiero nada”; “El cartel de la secu llevado a otro nivel”; “Yo también quiero vivir ese sueño sr. Dead Pool”, se lee entre las reacciones.