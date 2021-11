Se casa con ella misma y ahora anuncia su divorcio

La modelo brasileña, Cris Galera, hace unas semanas, fue noticia ya que decidió casarse con ella misma para celebrar el amor propio; lo anterior, a pesar de las múltiples críticas que recibió. Ahora, después de haber cumplido 90 días de casada ha puesto punto final a su relación.

La boda de Cris Galera

“Estoy celebrando mi amor propio y con esto quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”, escribió Cris Galera hace unas semanas en su cuenta de Instagram. En aquel momento, Cris compartió todos los detalles de la celebración en sus redes sociales convirtiendo en tendencia la fotografía en la cual aparecía afuera de una iglesia de Sao Paulo, publica news.culturacolectiva.

La gran pregunta para Cris Galera fue, ¿por qué lo hiciste? Ante los cuestionamientos, el término que apareció en el debate fue el de la famosa "sologamia", es decir, una tendencia en la cual las personas solteras deciden casarse con ellas mismas y lo hacen con todo y el protocolo de una boda normal. Fiesta, anillo de compromiso, vestido e invitados. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra "sologamia" no existe, pero, es el término que se utiliza para explicar este fenómeno. “Sí, gente. ¡Todo es verdad! Entré en la onda de la sologamia y decidí casarme conmigo misma. Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”, fue el mensaje en su cuenta de Instagram con más de 160 mil seguidores.

La culpa era de los hombres

En ese momento, Galera habló sobre su decisión en una entrevista con el New York Post. “No me avergoncé y fui a la iglesia con determinación. Hice mi propio maquillaje y peinado. Todos se me quedaban viendo porque no tenía prometido. No había esposo. Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias mujeres al mismo tiempo. Por eso lo decidí. Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad. Nunca me divorciaré de mí misma, pero, si aparece un nuevo amor, tal vez querré vivir la experiencia. Si eso pasa, les aseguro que pondré a la persona en segundo lugar. Siempre seré yo primero".

Además, la modelo confirmó en aquella entrevista que se fue de luna de miel por Europa. Toda la experiencia, dentro de la sologamia, absolutamente sola. Para Cris Galera, el objetivo era seguir conociéndose y disfrutándose como mujer sin depender de nadie. “Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma. No me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todas las cosas”, aseguró la influencer.

¿Qué fue lo que pasó?

Ahora, cuando estamos a las puertas de la bella época de Navidad, resulta que a Cris Galera se le olvidó todo. ¡Se le olvidó absolutamente todo! Resulta que, de acuerdo a un reporte del Daily Star que fue confirmado por Galera en su cuenta de Instagram, el amor volvió a tocar a su puerta.

No el amor propio sino el amor de otro hombre (o sea que no eran tan culpables). “Mi matrimonio conmigo misma fue bonito mientras duró. Empecé a creer en el amor cuando encontré a ese alguien especial”, fueron las primeras declaraciones de Galera tras un divorcio histórico.