Saca araña de su carro y se lo encuentra después lleno de telarañas

El pasado 25 de diciembre, una mujer llamada Emma sacó una enorme araña cazadora de su coche en Adelaida, Australia y días después se encontró el interior del vehículo cubierto de telarañas, publica Daily Mail.

"Me quedé mirándola por un rato pensando: '¿qué voy a hacer con esta cosa?'", no obstante, reconoce que se sintió aliviada, porque ninguno de sus hijos estaba allí en ese momento, pues se habrían asustado. Tras detener el vehículo, expulsó al arácnido del automóvil con su zapato, sin saber si lo había matado o no.

Sin embargo, unos días después, mientras conducía con sus hijos, empezaron a salir arañas pequeñas de la nada, a partir de ese día dejó de utilizar el coche y empezó a pensar en cómo solucionar el problema. Al cabo de unos días, de decidió a usar un insecticida, abrió el vehículo y se lo encontró lleno de telarañas tejidas por las crías.