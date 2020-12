Roban a influencer que presumía sus bienes en redes sociales

La joven influencer china llamada So Mei-yan se ha vuelto noticia en todo el mundo luego de sufrir un asalto junto a su bebé el pasado 25 de noviembre en su departamento en Hong Kong. Entre tres hombres asaltaron y violentaron a la joven, robándole objetos con un valor de 464 mil dólares. De acuerdo a medios locales, Sun, Mei-yan solía compartir imágenes en sus redes sociales en las que mostraba su poder adquisitivo, pues en las fotografías aparecían sus bolsos, vestidos y cosméticos de diseñador, además de fajos de billetes y joyas.

La joven acostumbraba a compartir este tipo de imágenes en sus redes sociales, lo que llamó la atención de miles de seguidores que admiraban su estilo de vida, pero también pudo atraer al grupo de delincuentes que la violentó junto a su bebé hace unos días.

Según afirmó la joven a los medios, ella pidió a los asaltantes que no le hicieran daño a su bebé. “Uno de ellos regresó y me tiró del cabello preguntándome dónde estaba mi dinero”, indicó la joven, quien además afirmó que la golpearon cuando les dijo que no existía dinero en efectivo en el lugar, publica Milenio.

Durante el atraco, los hombres se llevaron diez bolsas, siete relojes, una computadora portátil, dos teléfonos móviles y tarjetas de crédito, de acuerdo al informe policial. Los sujetos se dieron a la fuga y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Luego del asalto, So Mei-yan eliminó su cuenta de instagram, en la que es seguida por más de 90 mil personas. Actualmente solo mantiene su perfil de Facebook.