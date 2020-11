Riesgos de usar pestañas postizas

Las pestañas postizas son un elemento básico en el mundo de la belleza. Se trata del secreto de los maquilladores y algunas chicas para lucir una mirada más impactante. La tendencia a tenerlas más largas creció a lo largo de los años. En las redes sociales se exhiben fotografías con ojos luciendo pestañas casi salidas de la ficción.

Pero, ¿qué son exactamente? Son extensiones hechas de distintos materiales, desde sintéticos hasta naturales. Todo depende del efecto que se pretenda causar y cuánto se esté dispuesto a pagar. Sin embargo, ponérselas puede que no sea una buena idea. Usarlas puede influir de manera negativa en la salud.

Reacciones adversas al usar pestañas postizas

Existen distintos factores que pueden causar daños en los ojos al aplicar las pestañas postizas, sobre todo por el procedimiento. Deberían colocarse, para mayor seguridad, por un esteticista que se encuentre capacitado y que realice la práctica en un entorno higiénico, con sustancias químicas seguras, tal como aconseja la doctora Rebecca Taylor, vocera clínica de la Academia Americana de Oftalmología.

De lo contrario, pueden provocarse daños en la córnea, infecciones, irritación en los párpados, alergias, piojos de pestañas y pérdida de las naturales.

Daños en la córnea

Las pestañas pueden causar rasguños o agujeros en la córnea. El principal culpable es el pegamento que se utiliza para adherirlas, ya que contiene formaldehído, una sustancia conocida por causar reacciones alérgicas. Aunque las extensiones super largas también acumulan suciedad y bacterias.

La córnea es una capa externa del ojo que funciona como una lente. Es la que recibe la luz cuando penetra en el ojo, cumpliendo un papel fundamental en la visión. Pero no solo eso; también es la protección del globo ocular contra infecciones y gérmenes.

Entre las enfermedades más frecuentes en la córnea y una de las complicaciones más comunes está la conjuntivitis, una infección en la membrana interior de los párpados. Siendo esta de las principales patologías que aparecen por poner pestañas postizas.

Irritación de los párpados

En medicina se conoce como blefaritis y tiene distintos tipos, dependiendo en qué parte del párpado aparezca, aunque las causas suelen ser las mismas: proliferación de bacterias, acumulación en exceso de grasa y dermatitis. Todos estos factores pueden tener su origen en la mala colocación de las pestañas.

Piojos de pestañas

Los piojos de pestañas son pequeños organismos que se alimentan de sebo en los folículos. La propagación de estos piojos puede ocurrir si alguien usó las extensiones y no las desinfectó adecuadamente después de quitarlas.

Estos microorganismos reciben el nombre científico de Demodex y son muy contagiosos. Los síntomas incluyen enrojecimiento, inflamación y picazón.

Alergias

Suelen aparecer por culpa de los acrilatos. Son sales y ésteres del ácido acrílico, el compuesto químico que se produce a partir del propileno. Al estar en contacto con la piel puede causar enrojecimiento, hinchazón, edemas y picor. La sustancia está en el pegamento que añaden a las extensiones de las pestañas.

El pegamento, para algunas personas, es un alérgeno. Aunque es biológicamente aceptable y por eso se comercia, algunas presentaciones pueden contener formaldehído y causar reacciones adversas.

Pérdida de las pestañas naturales

El peso al emplear las pestañas postizas deriva en presión sobre el folículo piloso. Esto podría acarrear la caída de las naturales. Como efecto paradójico, el empleo de este producto que pretende dar volumen, en realidad causaría reducción de la densidad y adelgazamiento de los elementos fisiológicos.

¿Qué hacer ante las reacciones adversas de las pestañas postizas?

El tratamiento depende de la reacción que presente el cuerpo. Lo principal es acudir a un oftalmólogo que pueda analizar qué está sucediendo. En el caso de la lesión en la córnea, el abordaje puede incluir la extracción de material extraño del ojo, uso de parches, ungüentos o gotas.

Para problemas como la irritación de párpados se pueden prescribir medicamentos. Aunque lo más común es que se recomiende frotar suavemente los párpados a diario con compresas tibias para eliminar la biopelícula y el exceso de bacterias en el párpado.

En el caso de los piojos de pestañas se recomienda un régimen de higiene similar para eliminar el exceso de sebo que alimenta a los microorganismos. Para las alergias deben retirarse las pestañas de inmediato y acudir con un dermatólogo.

Importancia de los materiales durante el procedimiento

Cuando se decide hacer un tratamiento así es importante que el cliente se entreviste con un técnico estético especializado. No solo eso, como en todo procedimiento que se aplica al cuerpo debe evaluarse la limpieza de los materiales que utilizarán, como las pinzas, los cepillos y los productos químicos.

Hay que cerciorarse siempre de que el pegamento no tenga formaldehído y el profesional debe hacer una prueba de alergias al cliente. No se trata de no ponerse pestañas postizas, sino de hacerlo con precaución y con un profesional de experiencia demostrable.

Con infromación de Informe 21.