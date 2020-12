Reto visual: encuentra la M escondida entre estas W

En las últimas horas, un nuevo reto visual se hizo popular. Se trata de un desafío en el que hay que encontrar una “M” escondido en la “W”. Como se puede observar, la imagen posee tres columnas en colores azul, celeste, violeta y en un tono celeste más oscuro.

La dificultad está en que se deben utilizar solo 15 segundos. De lo contrario, la partida estará perdida. En este sentido, la clave estará en observar con mucho detenimiento cada una de las columnas porque allí puede estar oculta la “M”

(Atención: más abajo encontrarás la solución a este reto viral, no continúes bajando si aún no has terminado de jugar)

El resultado al desafío viral que es tendencia en las redes

Si estás es porque problamente ya hayas encontrado la solución o bien solo por curiosidad querés saber cómo se resolvía. La M intrusa estaba oculta en la cuarta columna y en la cuarta fila. Era de vital importancia observar con mucha atención porque no se veía tan claramente, indica Radio Mitre.