Reto visual: encuentra el pez entre escondido entre los pulpos

Los retos visuales suelen ser un gran ejercicio para mantener activa nuestra mente, motivo por el cual en tiempos recientes se han vuelto una sensación en las redes sociales; sin embargo, la dificultad de muchos de ellos han terminado por generar dolores de cabeza a los internautas que por más intentos que hacen no logran resolverlos, publica Milenio.

Esta ocasión te presentamos un nuevo reto viral que presenta un grado de dificultad relativamente alto, sin embargo, como en todo, hay personas a las que se les ha hecho más difícil encontrar la respuesta. Dicho desafío consta de encontrar al pez entre escondido entre los pulpos.

Si aún no has podido dar con ella, seguro estás pensando que todo se trata de una broma, pero te prometemos que en alguna parte del dibujo se encuentra el animal en cuestión, el pez que buscamos es del mismo color que los pulpos, así que no te fíes de él.

Si no lo encontraste no te preocupes aquí te dejamos la solución.