Reto visual: encuentra el huevo de Pascua entre las flores

Los retos visuales suelen ser un gran ejercicio para mantener activa nuestra mente, motivo por el cual en tiempos recientes se han vuelto una sensación en las redes sociales; sin embargo, la dificultad de muchos de ellos han terminado por generar dolores de cabeza a los internautas que por más intentos que hacen no logran resolverlos, publica Milenio.

Esta ocasión te presentamos un nuevo reto viral que presenta un grado de dificultad relativamente alto, sin embargo, como en todo, hay personas a las que se les ha hecho más difícil encontrar la respuesta. Dicho desafío consta de encontrar un huevo que se esta escondida entre las flores.

Para hacer esto más interesante, como ya es costumbre, te retamos a que localices a la abeja en un tiempo récord de 50 segundos, sabemos que no es sencillo, pero no te preocupes, puedes seguir buscando aunque el tiempo haya concluido. Además te tenemos un tip: visualiza bien la parte media del dibujo, exactamente en la zona derecha, si no lo encontraste no te preocupes aquí te dejamos la solución.