Reto visual: Encuentra los anillos entre las medallas

Los retos visuales suelen ser un gran ejercicio para mantener activa la mente y funcionan como una herramienta dinámica que busca mejorar las habilidades. Esto además de ser muy entretenidos y una buena forma para pasar el tiempo mientras agilizas tus reflejos.

Ahora, un nuevo reto está circulando en redes debido a la fama que ganaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por lo que la dinámica consistirá en encontrar el objeto escondido entre las medallas de oro, plata y cobre. ¿Crees poder lograrlo?

Objeto: Anillos

Cantidad: 3

Objetivo: Encontrarlos en el menor tiempo posible

En caso de que no pudiste encontrarlos, no te preocupes, porque están cuidadosamente escondidos para no ser vistos a través de nuestros ojos con facilidad. En la siguiente imagen te señalaremos dónde estaban estos anillos que parecían esconderse de ti.

¡Sigue recurriendo a estos retos virales para mejorar!