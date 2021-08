Reto visual: Encuentra la letra “E” en el menor tiempo posible

MÉXICO.- Los retos visuales suelen ser un gran ejercicio para mantener activa la mente y funcionan como una herramienta dinámica que busca mejorar las habilidades. Esto además de ser muy entretenidos y una buena forma para pasar el tiempo mientras agilizas tus reflejos.

Este nuevo desafío visual es bastante simple, pues unicamente deberás encontrar la letra “E” escondida entre la multitud de letras “F”, para esto deberás estar bastante atento y poner a prueba tu vista.

En la imagen hay varias letras color púrpura, entre las cuales se esconde solo 1 letra “E”, ¿crees que podrás encontrarla?

Para hallar la letra escondida hay que mirar de una forma detallada, trata de hacerlo en el menor tiempo posible para poner a prueba tus habilidades, pero también toma tu tiempo porque la desesperación solo te hará retrasarte.

En caso de que no pudiste encontrarlos, no te preocupes, porque están cuidadosamente escondidos para no ser vistos a través de nuestros ojos con facilidad.

En la siguiente imagen te señalaremos dónde estaba esa letra que parecía esconderse de ti.