Reto visual: Encuentra al perro escondido entre las sábanas

Los retos visuales se han convertido en los favoritos de miles de internautas, quienes disfrutan de poner a prueba su mente mientras pasan un momento divertido, en esta ocasión te retamos a localizar a un juguetón perrito que se escondió debajo de la sábanas.

En la imagen el can está jugando a las escondidas con sus dueños por lo que sólo una parte de su cuerpo está a la vista. Necesitas prestar mucha atención e identificarlo lo más pronto posible, pues para hacerlo más interesante, únicamente tendrás 20 segundos, publica Milenio.

¿Ya lo viste? Sabemos que fue un todo un reto, pero no te preocupes, aquí va otro tip. La clave está en buscar al centro de la fotografía, si te fijas bien observarás su pelaje, no te preoccupes si no lo encontraste aquí te dejamos la solución.