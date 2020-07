Reto visual: ¿Dónde está la galleta enojada?

Los retos visuales son una sensación en las redes sociales. En el de esta ocasión el objetivo es encontrar dónde está la galleta enojada, aquí te compartimos uno de nuestros retos exclusivos que consiste en buscar a una galleta con cara enojada entre una serie de galletas de jengibre.

Por supuesto, parte de esta misión es hallar a la galleta enojada en el menor tiempo posible, así es que antes de comenzar te recomendamos descansar tu vista por unos segundos y empezar a analizar nuestra imagen. ¿Estás listo?

Si a estas alturas aún no has encontrado a la galleta que está enojada, no te preocupes pues a continuación te mostraremos la imagen con la respuesta, publica RPP.