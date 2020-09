Reto viral: Encuentra los tréboles entre las plantas

Con el aislamiento de millones de personas en todo el mundo a raíz de la pandemia de coronavirus, los retos virales se volvieron virales en las redes sociales. Así como hay algunos de fácil solución, están los que pueden generar una mayor dificultad.

¿Eres capaz de resolver a este desafío en el menor tiempo posible, tratándose de uno de los retos más complicados de los últimos días en redes sociales?

En la imagen, podrás ver una serie de plantas entrelazadas o interpuestas entre ellas, pero lo que debes identificar son tres tréboles escondidos entre las demás hojas.

Debes prestar mucha atención, ya que las características de un trébol son fáciles de reconocer, solo encuentra los detalles distintos en forma de los demás. Tienes 60 segundos para conseguirlo.

¿Lograste observarlo? Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. Te damos la solución.

Resolución del reto viral

Casi nadie puede pasar este desafío. Si sos uno de ellos, a continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas, indica Radio Mitre.